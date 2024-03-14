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Dünya

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, aşırı sağcı bakanlarla aynı hükümette yer almayacağını söyledi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in parçası olduğu bir hükümette yer almayacağını, bu isimlerin İsrail için "tehlike" teşkil ettiğini söyledi.

Mehmet Alaca  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, aşırı sağcı bakanlarla aynı hükümette yer almayacağını söyledi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, muhalefet lideri Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesinde yer alan Smotrich ve Ben-Gvir'i suçladı.

Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in parçası olduğu bir hükümette yer almayacağını belirten Lapid, "Bu insanlar devlet ve İsrail halkı için tehlike teşkil ediyor." dedi.

Lapid, ayrıca, Gazze'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılması için her türlü tavizi vermeye ve anlaşmayı desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

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