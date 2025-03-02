Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,217.50
BTC/USDT
85,661.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de hükümet, 400 bin yedek askeri orduya çağırma yetkisi veren kararı onayladı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

Faruk Hanedar  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İsrail'de hükümet, 400 bin yedek askeri orduya çağırma yetkisi veren kararı onayladı

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, kararın metnini paylaşarak "Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.

Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek.

Haberde, hükümete "2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır." ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türkiye'deki STK'ler ramazanda yardımlarıyla milyonlara ulaşacak
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Türk savunma sanayisinin öncülerinden Nuri Killigil'in vefatının 76. yılı

Benzer haberler

İsrail'de hükümet, 400 bin yedek askeri orduya çağırma yetkisi veren kararı onayladı

İsrail'de hükümet, 400 bin yedek askeri orduya çağırma yetkisi veren kararı onayladı

İsrail, ramazanın ilk gününde ateşkesi bitirmeye yönelik tutumunu sürdürüyor

İsrail ordusu, geniş kapsamlı 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

İsrail ordusu 7 Ekim'de kendi vatandaşlarını İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürmüş olabileceğini itiraf etti

İsrail ordusu 7 Ekim'de kendi vatandaşlarını İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürmüş olabileceğini itiraf etti
İsrailli Bakan Strock: Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli

İsrailli Bakan Strock: Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli
İsrail 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin'e baskın düzenledi

İsrail 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin'e baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet