Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Burak Dağ  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, Golani Tugayı’na mensup askerlerin işgal altında tutulan Refah kentinde 3 Filistinliye ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

Golani Tugayı birliklerinin Refah'ta bulunduğu öne sürülen tünelleri yıkmak için faaliyet gösterdiği sırada Filistinlileri hedef aldığı kaydedildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde İsrail’in işgal altında tuttuğu "Sarı Hattı" geçtiğini iddia ettiği bir Filistinliyi ateşkese rağmen öldürdü.

İsrail askerlerinin Filistinliyi kendilerine "tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, "Sarı Hat" olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, işgali altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar yapıyor.

