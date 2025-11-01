Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,877.20
BTC/USDT
110,214.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor karşılaşması sonrası RAMS Park'ta açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

Muhammed Karabacak  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Şam

İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra’nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu.

Durumu protesto etmek için bir araya gelen köy halkı devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail askerleri de protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sudan'da sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama
Kocaeli'de çöken apartmanın ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor
TRT World Forum 2025'te Filistin meselesinde uluslararası hukuk ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti
"TRT World Forum 2025" sona erdi

Benzer haberler

Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı

Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı

BM, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırılarının dehşet verici olduğunu bildirdi

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor

İsrail ordusu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 2 Filistinli kardeşi öldürdü

İsrail ordusu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 2 Filistinli kardeşi öldürdü
Türkiye'den Suriye'ye dönen Abdi, İsrail ordusunun baskınlarıyla harabeye dönen köyünü tanıyamadı

Türkiye'den Suriye'ye dönen Abdi, İsrail ordusunun baskınlarıyla harabeye dönen köyünü tanıyamadı
Suriye topraklarında 19 konuşlanma yapan İsrail ordusunun işgali genişliyor

Suriye topraklarında 19 konuşlanma yapan İsrail ordusunun işgali genişliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet