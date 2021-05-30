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Dünya

İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.

Mustafa Deveci   | 30.05.2021
İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı

Kudüs

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.

Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.

Koltuğu sallanan Netanyahu, muhaliflerle koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini açıklayan Bennett'e yüklendi 

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinden Atid'in (Gelecek Var) lideri Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını açıklayan Bennett'i, yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı.

Bennett'in İsrail kamuoyunu yanılttığını ileri süren Netanyahu, Yamina liderinin tek umursadığı şeyin başbakan olmak olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Bennett ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'a bu sabah yaptığı dönüşümlü başbakanlık teklifini yinelerken, Bennett-Lapid önderliğindeki koalisyon hükümetinin İsrail'in güvenliği ve geleceği için tehdit teşkil ettiğini öne sürdü.

Yamina lideri Bennett, bu akşam düzenlediği basın toplantısında Netanyahu liderliğinde sağcı hükümetin kurulması seçeneğinin mümkün olmadığını belirterek, Lapid ile koalisyon kurmak için çalışacağını belirtmişti.

Söz konusu koalisyonun kurulması durumunda ilk 2 yıl Bennett başbakan olacak, sonraki 2 yıl koltuğa Lapid oturacak.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

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