"16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü"ne imza koydu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı İslamabad'da başladı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan eşbaşkanlık ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye-Pakistan KEK 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından her iki Bakan tarafından "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü"nün imzalandığı bildirildi.
Paylaşımda, toplantıya ve imzalanan protokole ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
