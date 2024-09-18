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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanlardan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin "askeri bölge" ilan edilmesi çağrısı

İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzeyini "kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısında bulundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanlardan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin "askeri bölge" ilan edilmesi çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulaması için Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirdi.

Hangi milletvekili ve bakanların imzaladığı belirtilmeyen mektupta, Gazze Şeridi'ne tüm yardımların kesilmesi, kuzeyinin boşaltılarak "kapalı askeri bölge" ilan edilmesini içeren "Generaller Planı"nı kabul etmesi için güvenlik kabinesine toplanma talebinde bulunulduğu belirtildi.

Likud Partisi Milletvekili Avihai Boaron'un söz konusu mektubu yazdığını aktaran gazete, ayrıca Mecliste imzaya açıldıktan sonra pazartesi günü mektubun Netanyahu'ya teslim edildiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu tarafından Philadelphi Koridoru'nda daimi kalma kararı alınmasının stratejik olarak yapılması gereken unsurlar gerektirdiği belirtilen mektupta bunun için de bölgeye giren insani yardımların kontrol edilmesinin önemine işaret edildi.

"Ynet" haber sitesi de bu ay başında "Generaller Planı" adı verilen bir tehcir planının eski generaller tarafından hazırlanarak hükümete sunulduğunu duyurmuştu.

Plana göre, Filistinlilerin tehcirinin ardından bölgenin kuşatılması ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercihe zorlanması sağlanacak.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve tüm mahalleler de kapalı askeri bölge olacak.

İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan plana, onlarca eski rütbeli subay ve general destek oluyor.

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