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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de ana muhalefet liderinden esir takası için aşırı sağcı partilerin yerine koalisyona katılma teklifi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için aşırı sağcı partilerin koalisyon hükümetinden çıkartılması şartıyla hükümete girmeye hazır olduklarını belirtti.

Bekir Aydoğan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
İsrail'de ana muhalefet liderinden esir takası için aşırı sağcı partilerin yerine koalisyona katılma teklifi

İstanbul

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Tel Aviv’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lapid, "Aşırılıkçıları (hükümetten) uzaklaştırın. Rehineleri çıkarmak için (hükümete) girip, size bir güvenlik ağı vereceğim.” ifadelerini kullandı.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümete dahil olma teklifini aldığını ancak bunu reddettiğini belirterek, “Netanyahu sadece koalisyonun sağlam kalmasını umursuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu’nun Gazze’ye saldırılarda izlediği politikaları eleştiren Lapid, Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin amaçlarının çeliştiğini savundu.

Lapid, X sosyal medya platformundan daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "artık devleti yönetmeye yetkin olmadığını" ve İsrail'in önünde iki seçenek olduğunu ifade ederek "Ya kötü, tehlikeli, dağılmış ve zehirli bir hükümet olur ya da İsrail halkı için güvenliği geri getirecek iyi bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanacak seçimler olur." demişti.

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