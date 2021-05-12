Euro
10.19
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,824.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını 'tedbir amaçlı' kapattı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, son günlerde İsrail ve Filistin'de yaşanan olayların ardından ülkenin kuzey kıyısında yer alan gaz sahasının "tedbir amaçlı" kapatılması talimatı verdi.

İdiris Okuduci   | 12.05.2021
İsrail, ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını 'tedbir amaçlı' kapattı

İstanbul

Steinitz'in ofisinden, İsrail'deki enerji kaynaklarına olası saldırıların önlemesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımlandı.

Enerji Bakanı Steinitz, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve enerji uzmanlarıyla yapılan istişareler sonrası sahadaki gaz çalışmalarının durdurulması talimatı verdiğini belirtti.

Gaz sahasının kapatılması kararının güvenlik tedbirlerine binaen verildiğini aktaran Steinitz, İsrail genelinde gaz sıkıntısı yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
DSÖ'nün Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan bağımsız panel: Kovid-19 salgını engellenebilirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Kovid-19 tedbirlerinin 17 Mayıs günü ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak

Benzer haberler

Tunus'ta 62 STK Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini kınadı

Tunus'ta 62 STK Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini kınadı

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel

Tel Abyad halkı Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenledi

İsrail, ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını 'tedbir amaçlı' kapattı

İsrail, ülkenin kuzey kıyısındaki gaz sahasını 'tedbir amaçlı' kapattı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların neden olduğu zarar 3,5 milyon dolar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların neden olduğu zarar 3,5 milyon dolar
Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi

Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi