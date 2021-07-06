İsrail son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz Kovid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek
İsrail, stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore ile takas etme konusunda anlaşmaya vardı.
Kudüs
İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Güney Kore'nin Kovid-19 aşısı takası yapacağı belirtildi.
Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vereceği ifade edildi.
Karşılığında ise Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail’e göndereceği kaydedildi.
Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti
İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.
Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.
Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.