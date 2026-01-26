İsrail, son esirinin naaşını ararken Gazze Şeridi'ne saldırılarını da sürdürüyor
İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.
Gazze/Nablus
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tuffah Mahallesi'ndeki toplu bir mezarlıkta İsrailli esir Rani Goili'nin naaşını arama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynaklar, İsrail ordusunun esirin kalıntılarını arama çalışmalarından önce bölgeye hava ve karadan yoğun saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze’nin kuzeyinde de İsrail topçuları, Cibaliya beldesinin doğusundaki çeşitli noktaları hedef aldı. Saldırılar sırasında helikopterlerin de bölgeyi rastgele taradığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları, Ebu el-Acin bölgesi çevresine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarına eş zamanlı olarak topçu atışlarının da sürdüğü kaydedildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin yeriyle ilgili ellerindeki tüm detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun bu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yaptığı belirtilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamada ise ordunun, Kassam Tugayları'nın arabuluculara verdiği bilgiler doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta, son esirin kalıntılarına ulaşmak için "geniş çaplı operasyon" yürüttüğü ifade edilmişti.
Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana Filistinli gruplar, 20 İsrailli esiri canlı, 27'sinin ise cenazesini teslim etmişti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Evleri basan ve arama yapan İsrail askerleri, eşyalara da zarar verdi.
İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinli bölge sakinlerini darbetti.
Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Balata Kampına baskın sırasında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 5 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.
Yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.
İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail askerleri, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi ve Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.
Filistinlilere bağlı Kudüs Valiliğinden baskına dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ve Kefr Akab beldesine baskın düzenlediği belirtildi.
Kalendiya’daki El-Matar Caddesi’ne İsrail güçlerinin yığınak yaptığı aktarılan açıklamada, burada bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan bir parçanın başka bir yere nakledilmeye çalışıldığı, bunun da Filistinlilerin işlerine ve okullarına gitmesine engel olduğu ifade edildi.
Söz konusu baskın nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.