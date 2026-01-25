Dolar
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de Filistinli bir kadını darbetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Filistinli bir kadın yaralandı.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de Filistinli bir kadını darbetti

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Beni Naim beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği yaralı bir kadına müdahale ettiği ve kadının tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli kadının durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

