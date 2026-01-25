Dolar
Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ethem Emre Özcan  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyrut/Kudüs

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine saldırılar düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, Hırbıt Silim'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca doğudaki Nebi Şit beldesi çevresini hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası, hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Derdağya beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Derdağya beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hırbıt Silim beldesi yakınlarındaki Bir Selesil bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Adraee, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın silah üretim tesisindeki mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne de hava saldırısı düzenlendiğini duyuran Adraee, bu saldırıda da Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığını öne sürdü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

