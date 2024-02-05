Dolar
30.56
Euro
32.85
Altın
2,025.28
ETH/USDT
2,289.50
BTC/USDT
42,413.00
BIST 100
8,776.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldıracaklarının sinyalini verdi.

Mustafa Deveci  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrail Savunma Bakanı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi

Ankara

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin yarısının 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü veya ağır yaralandığını ileri sürdü.

Kassam Tugaylarının 18 taburunun dağıtıldığını öne süren Gallant, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarının "savaş tarihindeki en karmaşık operasyonlardan biri" olduğunu söyledi.

Gallant, geri kalan Kassam Tugayları taburlarının Gazze'nin merkezinde ve Refah'ta olduğunu iddia ederek, "Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde henüz savaşmadığımız yerlere, özellikle Hamas'ın son kalesi Refah'a da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
Deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı 307 bini aştı
Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
Kocaeli'deki fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Filistin Sınır Kapıları İdaresi: Gıda maddelerinin tükendiği Gazze'ye daha çok yardım girmeli

Filistin Sınır Kapıları İdaresi: Gıda maddelerinin tükendiği Gazze'ye daha çok yardım girmeli

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırıların aylarca süreceğini söyledi

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım girişlerinin çoğunu engellemeye devam ettiğini bildirdi

İsrail Savunma Bakanı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi

İsrail Savunma Bakanı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi
Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kesin zafer" peşinde olduğunu söyledi

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kesin zafer" peşinde olduğunu söyledi

BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet