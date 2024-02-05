İsrail Savunma Bakanı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi
İsrail Savunma Bakanı Gallant, 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldıracaklarının sinyalini verdi.
Ankara
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin yarısının 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü veya ağır yaralandığını ileri sürdü.
Kassam Tugaylarının 18 taburunun dağıtıldığını öne süren Gallant, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarının "savaş tarihindeki en karmaşık operasyonlardan biri" olduğunu söyledi.
Gallant, geri kalan Kassam Tugayları taburlarının Gazze'nin merkezinde ve Refah'ta olduğunu iddia ederek, "Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde henüz savaşmadığımız yerlere, özellikle Hamas'ın son kalesi Refah'a da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.