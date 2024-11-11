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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile “hedeflere ulaşılıncaya kadar” ateşkes olmayacağını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’da saldırılara devam eden İsrail’in Hizbullah ile “hedeflerine ulaşıncaya kadar” ateşkes yapmayacağını söyledi.

Bekir Aydoğan, Zein Khalil, Çağrı Koşak  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile “hedeflere ulaşılıncaya kadar” ateşkes olmayacağını söyledi

Istanbul

Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze’deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.

“İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu” öne süren Katz, Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

Katz, Lübnan’daki saldırılara ilişkin ise, “savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binbaşı rütbesinde bir subayının öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir binbaşının öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda Edom Tümeni Loter Birliği'nden 34 yaşındaki Itamar Levin Friedman adlı binbaşının öldüğü duyuruldu.

İsrailli binbaşıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 783 askerin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarında insani ve maddi kayıpları gizlediği, bölgeden kayıplara ilişkin görüntüleri sıkı bir denetime tabi tuttuğu belirtiliyor.

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