Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail mahkemesi, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı

İsrail mahkemesinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin idari tutukluk süresini 6 ay daha uzattığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
İsrail mahkemesi, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı

Ankara

Filistinli doktorun ailesi, Gazze'deki direnişin sembollerinden biri olan ve 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in alıkoyduğu Ebu Safiyye'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Aileden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin de isminin geçtiği hatırlatıldı.

Ancak İsrail mahkemesinin Filistinli doktorun idari tutukluk süresini 6 ay daha uzattığı belirtildi.

Ebu Safiyye'nin İsrail hapishanesinde tutulmaya devam etmesinden duyulan endişeye yer verilen açıklamada, müzakereci taraflar ve uluslararası insan hakları örgütlerine Filistinli doktorun serbest bırakılması için çaba göstermeleri çağrısı yapıldı.

Gazze'deki direnişin sembolü haline gelmişti

İsrail askerleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline gelmişti.

Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, bir süre kendisinden haber alınamayan Ebu Safiyye'yi alıkoyduğunu doğrulamıştı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin da adı geçmiş ancak İsrail basını Filistinli doktorun bırakılmayacağını bildirmişti.

Filistinli doktor, 27 Aralık'tan bu yana İsrail'de bir hapishanede tutuluyor.

