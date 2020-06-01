Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan orduya 'ilhaka hazırlıklı olun' emri

İsrail Savunma Bakanı Gantz, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı yerlerin "ilhak" edilmesi halinde bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları için gerekli çalışmalara başlanılması emri verdi.

Mustafa Deveci   | 01.06.2020
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan orduya 'ilhaka hazırlıklı olun' emri

Kudüs

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'ye, Filistinlilerin bölgelerinde atılacak diplomatik adımlar öncesi İsrail ordusunda gerekli hazırlıklara başlanılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gantz'ın "ilhak" süreciyle bağlantılı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması için bir kişiyi görevlendireceği kaydedildi.

Her ne kadar açıklamada bahsedilen "diplomatik adımların" detayına ilişkin bilgi verilmese de söz konusu adımlardan kastın işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakı" olduğu belirtiliyor.

İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmesi halinde bölgedeki tansiyonun yükseleceği ifade ediliyor.

Netanyahu ile Trump'ın danışmanı Kushner "ilhakı" görüştü 

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ve olası sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan orduya 'ilhaka hazırlıklı olun' emri

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan orduya 'ilhaka hazırlıklı olun' emri

Tanıkları Mavi Marmara saldırısını unutamıyor

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor

İsrailli tarihçi Pappe: İsrail ve ABD'nin bölge için planları işe yaramayacak

İsrailli tarihçi Pappe: İsrail ve ABD'nin bölge için planları işe yaramayacak
İsrail polisi Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
Filistinli Ebu Zeyyad: İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır yaşıyor

Filistinli Ebu Zeyyad: İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır yaşıyor