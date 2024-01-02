Dolar
29.70
Euro
32.80
Altın
2,074.82
ETH/USDT
2,424.30
BTC/USDT
45,760.00
BIST 100
7,563.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılabilecek siyasi partileri açıklıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

Mustafa Deveci  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

Ankara

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Meclisinde de saldırılar sonrası milletvekillerinin "Gazze planlarını" görüşmek üzere bugün bir konferans düzenleneceği kaydedildi.

Haberde, saldırılar sonrası "Gazze planlarına" yönelik görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi olmasına dikkat çekildi.

Netanyahu kabinesinde krize neden olmuştu

Esir takası başta olmak üzere Gazze'ye yönelik planlar, öncelikli olarak Savaş Kabinesi'nde ele alınıyor. Bu da Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti ortakları arasında zaman zaman gerilime neden oluyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, koalisyon ortaklarından yükselen bu sesler üzerine geçen hafta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların Savaş Kabinesi'nde görüşüleceği toplantıyı iptal etmişti.

Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümetinin bakanları katılamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 27 mühendis alacak
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Emekli avukatı polis olarak kandırıp dolandıranlara rekor ceza

Benzer haberler

İsrail basınına göre Hamas yeni bir esir takası önerdi ancak Tel Aviv reddetti

İsrail basınına göre Hamas yeni bir esir takası önerdi ancak Tel Aviv reddetti

İsrail, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını boykot etmeyerek katılacağını duyurdu

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını" istedi

İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

Uzay endüstrisi İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak oluyor

Uzay endüstrisi İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet