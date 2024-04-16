Dolar
32.50
Euro
34.65
Altın
2,375.88
ETH/USDT
3,076.60
BTC/USDT
62,984.00
BIST 100
9,597.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplanıyor

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'a misilleme saldırısını değerlendirmek için bugün bir kez daha toplanacağı ve Tel Aviv'in "ölçülü, orta veya kapsamlı" saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Enes Canlı  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İsrail Savaş Kabinesi, İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplanıyor

Kudüs

İsrail'in "Kanal12" televizyonunun haberine göre, Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'daki saldırılarına misilleme yapılması konusunda hemfikir olmasına rağmen bu misillemenin "zamanı, yeri ve kapsamını" değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplanıyor.

İsrail ordusu, pazartesi gecesi Savaş Kabinesi'ne birden fazla seçenek sundu.

Bunlar arasında "ölçülü saldırı" olarak isimlendirilen "İran'a fiziki bir füze ya da hava saldırısındansa siber saldırı düzenlenmesi" seçeneği öne çıktı. "Orta şiddette saldırı" olarak, siber saldırının yanı sıra bir askeri üs ya da tesise saldırılması opsiyonu değerlendirildi. "Kapsamlı saldırı" olarak ise siber saldırının yanı sıra İran genelinde askeri üs ve tesislerin de yer aldığı birden fazla stratejik noktaya saldırılar düzenlenmesi seçeneği masaya yatırıldı.

Saldırının zamanına ilişkin henüz netleşen bir karar bulunmazken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet liderlerine olası adımlarla ilgili brifing vermesi planlanıyor.

ABD'nin de İsrail'den olası misillemeyi daha sınırlı tutmasını ve atacağı adımlara ilişkin Washington'u bilgilendirmesini istediği aktarılıyor.

İsrailli üst düzey yetkililer ise ABD'nin liderliğinde İran'a karşı oluşan "ortak diplomatik ve siyasi kampanyadan" memnuniyet duyduklarını vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı
Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde yurt genelindeki trafik kazalarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak

İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplanıyor

İsrail-İran gerilimi Gazze’deki insani krizi gölgeliyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor
İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı

İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Orta Doğu'da "bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil" mesajı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Orta Doğu'da "bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet