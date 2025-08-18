Dolar
40.88
Euro
47.73
Altın
3,334.40
ETH/USDT
4,356.70
BTC/USDT
116,513.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısından derin yanıklarla kurtulan Gazzeli bebeğin ailesi destek bekliyor

İsrail saldırısından derin yanıklarla ağır yaralı olarak kurtulan Gazzeli Muhammed bebeğin ailesi, insani krizin giderek derinleştiği bölgede, gerekli ilaçların ulaştırılması ya da oğullarının yurt dışında tedavi ettirilmesini istiyor.

Ömer Erdem, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İsrail saldırısından derin yanıklarla kurtulan Gazzeli bebeğin ailesi destek bekliyor

Gazze

İsrail ordusunun şiddetli saldırıları sonucu yerinden edilen ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rimal Mahallesi’nde bulunan bir okula sığınan Şemali ailesi, İsrail’in bu okula düzenlediği saldırıda bombaların hedefi oldu.

Mustafa Hafız Okulu’na gece yarısı düzenlenen saldırıda alevlerin arasında kalan 25 aylık Muhammed Ramiz Hacile yaralı olarak kurtarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlamanın etkisiyle alev alan eşyalar, Filistinli bebeğin baş ve göğüs bölgesinde derin yanıkların oluşmasına sebep oldu.

İsrail'in bölgeye uyguladığı sıkı ambargo sebebiyle tıbbi malzeme, ilaç ve yeterli tedaviye ulaşamayan Filistinli bebek, uzanacak yardım elini bekliyor.

"Kapanmayan yaralar var"

Muhammed'in annesi Gadir Tevfik Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saat 02.00’de okulun hedef alınmasıyla büyük bir patlamanın yaşandığını ve oğlunun ağır yaralandığını belirtti.

İlk götürdükleri hastanede yarasının hafif sanıldığını ancak Şifa Hastanesinde yapılan incelemede vücudunun yüzde 15’inde üçüncü derece derin yanık tespit edildiğini söyledi.

Şifa Hastanesi’nde 3 gün kalan küçük Muhammed, ardından ateş ve ishal şikayetleriyle başka bir hastaneye sevk edildi. Burada bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ve yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü.

Filistinli anne, "Başında ve vücudunda hâlâ kapanmayan yaralar var. Her iki günde bir anestezi altında pansuman yapılıyor. Saçlarını tamamen kazıdılar. İleride yeniden deri nakline ihtiyaç duyup duymayacağı belli değil." sözleriyle oğlunun zorlu tedavi sürecini anlattı.

Muhammed’in gözünde oluşan kitleler nedeniyle göz kapağının kapanmadığını dile getiren anne, gerekli bantların ve tıbbi malzemelerin Gazze’ye girmediğini, bu yüzden tedavinin ilerleyemediğini ifade etti.

Gazzeli Anne, ilaç ve malzeme eksikliğinin çocuğun sağlığını daha da kötüleştirdiğini, küçük Muhammed’in yürüyemez ve konuşamaz hale geldiğini, yüzünde ve göğsünde ciddi şekil bozuklukları oluştuğunu aktardı.

Muhammed’in eskiden çok hareketli olduğunu, yeme içmesinin de normal olduğunu belirten anne, "Ancak yaralandıktan sonra tamamen değişti, artık ne yemek yiyor ne de oyun oynuyor. Konuşması ve yürümesi bile geriledi." dedi.

Oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini, birçok yeni hastalığın ortaya çıktığını söyleyen anne Gadir Tevfik Şemali, "Yüzünde ve göğsünde oluşan büyük şekil bozuklukları giderek artıyor, Bu durumun daha da ağırlaşabilir. Muhammed’in düzenli tedaviye, ilaçlara ve fizik tedaviye ihtiyacı var." diye konuştu.

Gazze’de yapılan basit tedavilerin yeterli olmadığını belirten anne, oğlunun gözlerindeki hasarın da ilerleyebileceğini, bu yüzden geleceğinin büyük risk altında olduğunu söyledi.

Filistinli anne Gadir Tevfik Şemali, "Burada durum çok kötü. En azından ilaçların Gazze’ye girmesini ya da Muhammed’in dışarıda tedavi görebilmesini istiyoruz. Buradaki hastanelerde ne ilaç var ne de temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. İnsanların çocuklarımıza acıyarak bakmaması için bize yardım edin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan Danışmanı Duman'a gizli tanık beyanları ve ortak baz sinyalleri soruldu
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık

Benzer haberler

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı

İsrail saldırısından derin yanıklarla kurtulan Gazzeli bebeğin ailesi destek bekliyor

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: Ekim sonunda İstanbul'da bir araya geleceğiz ve vicdan jürisi nihai kararını verecek

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 40 bin bebek ve 250 bin çocuk açlıktan ölüm riski altında

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 40 bin bebek ve 250 bin çocuk açlıktan ölüm riski altında
Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı

Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı
Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet