Dolar
40.88
Euro
47.74
Altın
3,332.57
ETH/USDT
4,371.60
BTC/USDT
116,332.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Güvenlik Kabinesi'nde aldıkları Gazze kentinin işgali planını ele aldı.

Burak Dağ  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, Katz ve Zamir ile Gazze Şeridi’nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssünde, Gazze kentini işgal planlarını görüştüğü belirtildi.

Hamas'ın arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifini kabul ettiği haberleri üzerine Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki hareketin "yoğun baskı altında olduğunu" ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı alması uluslararası tepkilere neden olurken Tel Aviv yönetimi ve ordu işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
İBB Başkan Danışmanı Duman'a gizli tanık beyanları ve ortak baz sinyalleri soruldu
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

Benzer haberler

Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü

Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü

İsrail saldırısından derin yanıklarla kurtulan Gazzeli bebeğin ailesi destek bekliyor

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 40 bin bebek ve 250 bin çocuk açlıktan ölüm riski altında

Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı

Gazzeli ressam, yıllarca emek verdiği tabloların çerçevelerini yemek pişirmek için kullanmak zorunda kaldı
Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor
Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet