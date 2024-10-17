Dolar
34.14
Euro
37.03
Altın
2,683.92
ETH/USDT
2,606.20
BTC/USDT
66,900.00
BIST 100
9,005.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘’2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı’’na katılıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları Gazze'de ekonomiyi çökertti, işsizlik oranını yüzde 80'e yükseltti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in Filistin’e karşı saldırılarının yıkıcı ekonomik sonuçlarının gelecek nesillere aktarılacağını belirterek, Gazze'de işsizliğin neredeyse yüzde 80'e yükseldiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail saldırıları Gazze'de ekonomiyi çökertti, işsizlik oranını yüzde 80'e yükseltti

Cenevre

ILO ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, Gazze’de nüfusun neredeyse yüzde 100'ü yoksulluk sınırının altında yaşarken Batı Şeria'da ise bu oranın 2023'te yüzde 12'den yüzde 28'e yükseldiği belirtildi.

ILO'nun raporunda, saldırıların, iş gücü piyasası ve ekonomide benzeri görülmemiş ve kapsamlı bir yıkıma neden olduğu ifade edilerek, Gazze’de, altyapının yıkılması, işçi ve işverenlerin sürekli yerlerinden edilmesi gibi nedenlerle ekonomik faaliyetin neredeyse durma noktasına geldiği aktarıldı.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ortalama işsizlik oranının son bir yılda ortalama yüzde 51,1'e yükseldiği kaydedilen raporda, "Batı Şeria'da işsizlik oranı Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar ortalama yüzde 34,9 iken, Gazze'de sarsıcı bir düzeye, ortalama yüzde 79,7'a yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, savaşın daha geniş ekonomik bedellerine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında gerçek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yıl ortalama yüzde 32,2 düştü. Batı Şeria ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,7'lik bir daralma yaşandı. Gazze Şeridi'ndeki GSYH ise yüzde 84,7 azaldı."

Gerçek GSYH'deki bu daralmanın, işgal altındaki Filistin topraklarının yakın tarihinde benzeri görülmemiş bir oranda olduğuna işaret edilen raporda, "2001'de İsrail işgaline karşı ikinci Filistin ayaklanmasının (İkinci İntifada) en şiddetli ekonomik gerilemesi sırasında bile gerçek GSYH yüzde 14,9 düştü. Bu da mevcut düşüşün ölçeğinin yarısından daha az." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ikinci yılına giren savaş nedeniyle, işgal altındaki Filistin topraklarında genelinde ekonomik sıkıntıların hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği bildirilerek, Gazze Şeridi'nde nüfusun neredeyse tamamının artık yoksulluk içinde olduğu ve ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir vahim durumun yaşandığı belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Arap Ülkeler Bölge Direktörü Ruba Jaradat, Gazze Şeridi'ndeki savaşın etkisinin, can kaybı, umutsuz insani koşullar ve fiziksel yıkımın çok ötesinde bir bedel ödettiğinin altını çizdi.

Jaradat, "(Savaş) Gazze'nin sosyo-ekonomik manzarasını kökten değiştirirken, Batı Şeria'nın ekonomisini ve iş gücü piyasasını da ciddi şekilde etkiledi. Bunun etkisi gelecek nesiller boyunca hissedilecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapımına başlanan tır parkıyla araç yoğunluğu önlenecek
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
"Yenidoğan çetesine" ilişkin iddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuldu

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında Hamas lideri Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırıyor

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında Hamas lideri Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırıyor

Dünya Altın Konseyi, altının enflasyonun önemli oranda üzerinde getiri sağladığını açıkladı

Gazze'ye 3 ay sonra ilk kez havadan insani yardım indirildi

ABD'de perakende satışlar eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de perakende satışlar eylülde beklentilerin üzerinde arttı
Gazze'nin kuzeyinde, İsrail kuşatması nedeniyle "sağlık ve çevre felaketi" yaşanıyor

Gazze'nin kuzeyinde, İsrail kuşatması nedeniyle "sağlık ve çevre felaketi" yaşanıyor
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet