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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı Halife Bin Zayed Okulu'na saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı Halife Bin Zayed Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırılarda yaralananlar ve yaşamını yitirenler olduğu bildirildi.

Rani Nahed Ibrahim Al-zain  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı Halife Bin Zayed Okulu'na saldırı düzenledi

Beyt Lahiya
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'daki Halife Bin Zayed Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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