İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e çıktı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak, 42 bin 438'e çıktı.
İstanbul/Cenin
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 377 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 29 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 438'e, yaralı sayısının 99 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze'de iki noktaya düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişindeki çadırı hedef aldığı aktarıldı.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına düzenlenen saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze kentindeki es-Seraya Kavşağı yakınına düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Batı Şeria’da zeytin toplayan Filistinli kadın İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldü
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin kentinin doğusundaki Fakua köyünde ateş açması sonucu yaralanan Hanan Ebu Selame (59) isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin kuzeydoğusundaki Fakua köyünde ayrım duvarı yakınlarında zeytin hasatı yapan Filistinli kadını ateş açarak yaraladı.
Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybetti.
Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Kefr el-Lebed beldeside zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı.
Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinde aktivist Eymen Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hasat mevsiminde zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtığını belirtti.
Saldırının ardından olay yerine gelen İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade eden Garib, çok sayıda çiftçinin gazdan etkilendiğini aktardı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 756 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni doğan ünitesinde "felaket" yaşanabileceği uyarısı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 13 gündür abluka altında tuttuğu Kemal Advan Hastanesinde yeni doğan ünitesinde "gerçek bir insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneyi abluka altına tutması nedeniyle hastanede ciddi bir yakıt krizi ile ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesi yeni doğan ünitesindeki bebeklerin gerçek bir insani felaketle karşı karşıya" olduğu vurgulandı.
Hastanenin Gazze'nin kuzeyindeki yeni doğan ünitesine sahip tek yer olarak varlığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ablukanın kaldırılmaması ve hastanenin ihtiyaçlarının giderilmemesi durumunda yeni doğan ünitesindeki çocukların yaşamını yitireceği ifade edildi.
İsrail ordusu, 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Hamas: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden ABD sorumludur
Hamas, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Generaller Planı"yla Filistinlileri göçe zorlaması konusunda ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.
Hamas, İsrail ordusunun 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a düzenlediği yoğun kara ve hava saldırısı hakkında açıklamada bulundu.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde "tam anlamıyla soykırım suçu işlediği" vurgulanan açıklamada, saldırıların "Generaller Planı" çerçevesinde işlendiği belirtilerek "modern tarihin Nazi döneminden bu yana en acımasız askeri planlarından birisi" nitelendirmesi yapıldı.
Hamas, siyasi ve askeri desteği sebebiyle, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden Washington yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti.
"Somut adımlar atılmalı"
Hamas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi konusunda yaptığı açıklamada ise "somut adımlar" çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Zirvenin Gazze'ye tüm geçişlerin açılması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısı kapsamında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararındaki ateşkes çağrısı uyarınca somut adımların atılmasını gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'deki "Ynet" haber sitesinin 4 Eylül'deki haberinde, ordudaki eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan ve onlarca eski rütbeli subay ile generalin katkı sağladığı bir plandan bahsedilmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, bunun ardından bölgenin kuşatılmasını ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanmasını içeriyor. Gazze'nin kuzeyinde 7 Ekim itibarıyla başlatılan saldırı, abluka ve tahliye sürecinin bu plan kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor.
İsrail ordusu 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.
Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.