Dünya

Hamas, Netanyahu da dahil 37 İsrailli hakkında yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı

Hamas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Hamas, Netanyahu da dahil 37 İsrailli hakkında yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı

İstanbul

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda işgalci İsrail hükümetinin savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski ve mevcut terörist savaş bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 36 siyonist yetkili hakkında tutuklama emri çıkarmasını takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, Türk halkının ve liderliğinin adalet ve insan hakları konusundaki tutumunu yansıttığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmasını teyit ettiği aktarıldı.

Diğer ülkelere de İsrailli liderler hakkında yakalama kararı çıkarma ve onların insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri için çalışma çağrısı yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği Netanyahu ve 36 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama emrinden memnun

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik düzenlenen yakalama emrinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk makamlarının aldığı bu karar, İsrail işgal güçlerinin sistematik olarak işlediği suçların boyutunu kanıtlayan güçlü delillere ve doğrudan tanıklıklara dayanmaktadır. Bu suçlar arasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce sivilin katledilmesi, hastaneler ile altyapının kasten yok edilmesi ve Gazze'deki kuşatma altındaki sivil halka insani yardımların engellenmesi yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası vicdanı derinden sarsan olaylardan birinin de 6 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb'in İsrail askerleri tarafından kurşunlanarak öldürülmesi olduğu hatırlatılan açıklamada, bu vahşi saldırının dünya genelinde büyük tepki çektiğine, ayrıca Filistinli çocukların işgal altındaki acılarını simgeleyen bir olay olarak hafızalara kazındığına dikkati çekildi.

Savcılığın açıklamasında El-Ehli Baptist Hastanesi ve Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de dahil olmak üzere birçok sağlık ve insani kurumun hedef alınarak bombalandığı, tıbbi ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği ve yaralılara insani yardımın ulaştırılmasının engellendiğinin vurgulandığı aktarılan açıklamada, "Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, bu cesur kararı 'uluslararası adaletin ve insan vicdanının bir tecellisi' olarak nitelendirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında duran ve cezasızlığı reddeden tutarlı duruşuna olan derin takdirini ifade etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Abu Jaish'in tüm dost ülkeleri ve uluslararası toplumu, yerel ve uluslararası mahkemelerin örnek aldığı gibi benzer adımlar atmaya, İsrailli savaş suçlularını yargı önüne çıkarmaya ve onları uluslararası adaletin önünde hesap vermeye çağırdığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Büyükelçi Abu Jaish, Filistin Devleti'nin, İsrail işgalinin işlediği suçların hesabını sormak ve Filistin halkını korumaya yönelik tüm uluslararası adalet girişimlerini desteklemek için hukuki ve diplomatik mücadelesini tüm uluslararası platformlarda sürdüreceğini bir kez daha teyit etmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.

