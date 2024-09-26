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Dünya

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlere tahsis edilen 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini söyledi.

Mahmut Geldi  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi

Beyrut

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlere tahsis edilen 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini söyledi.

Mevlevi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarından kaçan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Hava saldırıları nedeniyle evlerini terk eden hasta ve engellilerin her türlü ihtiyacını karşılama çalışmalarına dikkati çeken Mevlevi, İsrail saldırılarından sonra evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 70 bin 100 kişiyi 533 sığınma merkezine yerleştirdiklerine işaret etti.

Bu süre zarfında 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan'dan ayrılarak ülkelerine döndüğünü anlatan Mevlevi, "Buna göre Suriyelilerin geri dönebileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, dün İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayını 150 bin olarak vermişti.

İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 654 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 654 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bini aşkın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

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