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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir haftada 4 çocuk daha "açlıktan" öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde son bir haftada 4 çocuğun daha açlıktan öldüğü bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir haftada 4 çocuk daha "açlıktan" öldü

Gazze

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında, "Son saatlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastanede bir çocuğumuzu kaybettik." dedi.

Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan son bir hafta içinde 4'ünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Safiye, son iki hafta içinde de yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 250 çocuğun hastaneye getirildiğini kaydetti.

Ebu Safiye, zorluklara ve İsrail tarafından sağlık ekipleri ve kurumlarının hedef alınmasına rağmen, özellikle enfeksiyon ve salgının yayılması ile Gazze'nin kuzeyini saran kıtlık ve ölümler karşısında her zaman Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası kuruluşlara, gıda, içme suyu, yakıt ve çöplerin temizlenmesi için gerekli ekipmanın girişine izin verilmesi de dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım çabalarını güçlendirmeleri çağrısında bulunan Ebu Safiye, "Önümüzdeki günlerde daha fazla hasta ve kronik rahatsızlığı olanların şehit olabileceği bir sağlık felaketiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada ise Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık sebebiyle ölümle yüz yüze olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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