Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

İsrail yönetimi, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceğini duyurdu.

Mustafa Deveci   | 31.01.2021
İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

Kudüs

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığını belirtirken, teslimatın ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu, İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına yapılacak ilk Kovid-19 aşısı teslimatı olacak.

Birçok uluslararası kuruluş, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak Kovid-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu. Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için Kovid-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı
İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek
Avustralya ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı
Salgın turist istatistiklerinde ezber bozdurdu
Salgında yeni hayata uyumu 'mobil cihazlar' sağladı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları başladı

İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz

İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz
112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor
Kovid-19'u yenen Dr. Çakır: Aklınıza çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimaliniz geliyor

Kovid-19'u yenen Dr. Çakır: Aklınıza çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimaliniz geliyor