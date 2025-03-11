Dolar
36.59
Euro
39.92
Altın
2,914.97
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
79,445.00
BIST 100
10,449.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisinden, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ünlü kitapçıya bir ayda ikinci baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tanınan kitapçı dükkanlarından "Educational Bookshop"u bir ayda ikinci kere basarak sahiplerinden birini gözaltına aldı.

Faruk Hanedar  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İsrail polisinden, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ünlü kitapçıya bir ayda ikinci baskın Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Kudüs

Yerel saatle 11:30 civarında dükkana gelen İsrail polisi, bazı kitapları inceledikten sonra "kışkırtıcı yayınlar" olduğu iddiasıyla bunlara el koymaya karar verdi.

Kitaplara ve dükkandaki bazı eşyalara el koyan polis, aile dükkanının 61 yaşındaki sahiplerinden Imad Muna'yı da gözaltına aldı.

Imad'ın gözaltına alınmasının ardından aralarında bazı ülkelerin diplomatlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, destek için "Educational Bookshop"un önüne geldi.

İsrail polisi, Imad Muna’yı herhangi bir suçlamada bulunmadan, bir kaç saat sonra serbest bırakırken kitapların bazılarını ise iade etmedi.

"Herhangi bir tutuklama ya da arama emri göstermediler"

Gözaltına alınan Imad Muna'nın oğlu Ahmed Muna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah 11.30 sularında 2 polis memuru dükkana gelip kitapları incelemeye ve kışkırtıcı kitaplar sattığımıza dair yorumlarda bulunmaya başladı. Sonra başka bir birim, başka bir birim derken bir saat içinde dükkanda 10 polis oldu." ifadelerini kullandı.

Polisler geldiği sırada annesinin ve babasının dükkanda olduğunu aktaran Ahmed, polislerin kitapları üst üste yığdığını, birkaç poşete doldurduklarını ve babasını gözaltına aldıktan sonra kendilerine de dükkanı kapatıp terk etmelerini söylediklerini kaydetti.

Ahmed, Ilan Pappe, Naom Chomsky, Joe Sacco, Rashid Khalidi gibi isimlerin eserlerinin yanı sıra dükkandaki bazı Almanca kitaplara, bir Filistin haritasına ve bazı hediyelik eşyalara da polisler tarafından el konulduğunu söyledi.

Polislerin çok agresif olduğunu belirten Ahmed, "Herhangi bir tutuklama ya da arama emri göstermediler. Kitaplara el koyduklarına dair herhangi bir belge de göstermediler. Her şey karanlıkta yapılıyor." dedi.

Ahmed, kitapçının bir ay içerisinde ikinci kez basıldığını, 9 Şubat'taki baskında amcası Mahmud Muna ile birlikte kendisinin de gözaltına alındığını, söz konusu baskında yaklaşık 300 kitaba el konulduğunu hatırlattı.

"Bu, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır"

İsrail-Filistin konusuna gerek Filistin gerekse de İsrail perspektifinden yaklaşan kitaplar sattıklarını söyleyen Ahmed, sattıkları kitapların uluslararası bilinirliği yüksek kitaplar olmasına, tümünün yasal ve satılmasında sakınca olmamasına rağmen baskıya maruz kaldıklarını dile getirdi.

Ahmed, kendilerine destek veren diplomat ve gazetecilere teşekkür ederek, "Bu, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır." dedi.

Karanlığı aydınlatması gereken ve insanlara yeni fikirler sunan kitaplar sattıklarını kaydeden Ahmed, kitaplara bu şekilde el konulmasının "Orwellvari" olduğunu belirterek, "Böylesine insanlık dışı ve aşağılayıcı bir şekilde davranılmamalıdır." diye konuştu.

Bir ayda ikinci baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Educational Bookshop"a 9 Şubat'ta da baskın düzenlemiş ve Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı gözaltına almıştı.

Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen olan kitapçıları gözaltı merkezine götürmüştü.

Kitapçılar, Batı Kudüs'teki Moskobiye Hapishanesi'nde bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Aynı zamanda amca-yeğen iki kitapçı hakkında 5 günlük ev hapsi ile 20 gün boyunca kitapçı dükkanlarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma

Benzer haberler

İsrailli bakan, Gazze Şeridi’ni "Filistinlilerden temizleme" çağrısı yaptı

İsrailli bakan, Gazze Şeridi’ni "Filistinlilerden temizleme" çağrısı yaptı

Euro-Med: Ateşkes yürürlüğe girdiğinden beri İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 145 Filistinli öldü

İsrail polisinden, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ünlü kitapçıya bir ayda ikinci baskın

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 503'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 503'e yükseldi
İsrail'in Güney Suriye stratejisi başarılı olabilir mi?

İsrail'in Güney Suriye stratejisi başarılı olabilir mi?
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 200 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 200 Filistinliyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet