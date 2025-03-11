İsrail polisinden, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ünlü kitapçıya bir ayda ikinci baskın
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tanınan kitapçı dükkanlarından "Educational Bookshop"u bir ayda ikinci kere basarak sahiplerinden birini gözaltına aldı.
Kudüs
Yerel saatle 11:30 civarında dükkana gelen İsrail polisi, bazı kitapları inceledikten sonra "kışkırtıcı yayınlar" olduğu iddiasıyla bunlara el koymaya karar verdi.
Kitaplara ve dükkandaki bazı eşyalara el koyan polis, aile dükkanının 61 yaşındaki sahiplerinden Imad Muna'yı da gözaltına aldı.
Imad'ın gözaltına alınmasının ardından aralarında bazı ülkelerin diplomatlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, destek için "Educational Bookshop"un önüne geldi.
İsrail polisi, Imad Muna’yı herhangi bir suçlamada bulunmadan, bir kaç saat sonra serbest bırakırken kitapların bazılarını ise iade etmedi.
"Herhangi bir tutuklama ya da arama emri göstermediler"
Gözaltına alınan Imad Muna'nın oğlu Ahmed Muna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah 11.30 sularında 2 polis memuru dükkana gelip kitapları incelemeye ve kışkırtıcı kitaplar sattığımıza dair yorumlarda bulunmaya başladı. Sonra başka bir birim, başka bir birim derken bir saat içinde dükkanda 10 polis oldu." ifadelerini kullandı.
Polisler geldiği sırada annesinin ve babasının dükkanda olduğunu aktaran Ahmed, polislerin kitapları üst üste yığdığını, birkaç poşete doldurduklarını ve babasını gözaltına aldıktan sonra kendilerine de dükkanı kapatıp terk etmelerini söylediklerini kaydetti.
Ahmed, Ilan Pappe, Naom Chomsky, Joe Sacco, Rashid Khalidi gibi isimlerin eserlerinin yanı sıra dükkandaki bazı Almanca kitaplara, bir Filistin haritasına ve bazı hediyelik eşyalara da polisler tarafından el konulduğunu söyledi.
Polislerin çok agresif olduğunu belirten Ahmed, "Herhangi bir tutuklama ya da arama emri göstermediler. Kitaplara el koyduklarına dair herhangi bir belge de göstermediler. Her şey karanlıkta yapılıyor." dedi.
Ahmed, kitapçının bir ay içerisinde ikinci kez basıldığını, 9 Şubat'taki baskında amcası Mahmud Muna ile birlikte kendisinin de gözaltına alındığını, söz konusu baskında yaklaşık 300 kitaba el konulduğunu hatırlattı.
"Bu, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır"
İsrail-Filistin konusuna gerek Filistin gerekse de İsrail perspektifinden yaklaşan kitaplar sattıklarını söyleyen Ahmed, sattıkları kitapların uluslararası bilinirliği yüksek kitaplar olmasına, tümünün yasal ve satılmasında sakınca olmamasına rağmen baskıya maruz kaldıklarını dile getirdi.
Ahmed, kendilerine destek veren diplomat ve gazetecilere teşekkür ederek, "Bu, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır." dedi.
Karanlığı aydınlatması gereken ve insanlara yeni fikirler sunan kitaplar sattıklarını kaydeden Ahmed, kitaplara bu şekilde el konulmasının "Orwellvari" olduğunu belirterek, "Böylesine insanlık dışı ve aşağılayıcı bir şekilde davranılmamalıdır." diye konuştu.
Bir ayda ikinci baskın
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Educational Bookshop"a 9 Şubat'ta da baskın düzenlemiş ve Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı gözaltına almıştı.
Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen olan kitapçıları gözaltı merkezine götürmüştü.
Kitapçılar, Batı Kudüs'teki Moskobiye Hapishanesi'nde bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
Aynı zamanda amca-yeğen iki kitapçı hakkında 5 günlük ev hapsi ile 20 gün boyunca kitapçı dükkanlarından uzaklaştırma cezası verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.