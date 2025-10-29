Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye başlattığı saldırılarda 91 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Hamdi Yıldız, Ömer Erdem  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye başlattığı saldırılarda 91 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

İstanbul/Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 44 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, Beytüllahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki çok sayıda eve giren İsrail askerleri, 44 Filistinliyi gözaltına aldı. Sokak ortasında saatlerce sorgulanan Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

İsrail askerleri, kampın cadde ve sokaklarında dolaşarak gövde gösterisi yaptı, Filistinliler üzerinde korku yaratmaya çalıştı.

İsrail ordusu ayrıca, Beytüllahim'in kuzeyindeki Ayde Mülteci Kampı ile batısındaki Doha kasabasına da baskınlar düzenledi.

