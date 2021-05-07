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Dünya

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı

İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl bir gösteri yapan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu.

Said İbicioğlu   | 07.05.2021
İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Kudüs

Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, eylem sırasında İsrail güçleri, Ortak Liste temsilcilerinin ve göstericilerin mahalleye girişini engelledi ve saldırıda bulundu.

İsrail güçleri ile çıkan arbedede, Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı düzenlenen gösteriye katılan Milletvekili Ofer Keşif'in (sol görüşlü İsrailli milletvekili) gözlükleri de kırıldı.

Arap milletvekili Sami Ebu Şehade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerleşimciler, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'ta yerlerinden edilmesine karşı milletvekillerine ve göstericilere saldırmaya çalıştı ve polis bazı protestocuları tutukladı." bilgisini paylaştı.

Ebu Şehade, "Önümüzdeki günler Şeyh Cerrah'taki halkımız meselesi açısından çok önemli olacak. Tekrarlanan saldırıları püskürtmek ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmelerini önlemek için mücadeleyi güçlendirmekten başka çare yoktur." ifadelerini kullandı.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

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