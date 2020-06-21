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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Harem-i Şerif'in korumalarından Abdulkerim el-Kaud ile 5 Filistinli kadını gözaltına aldı.

Mehmet Nuri Uçar   | 21.06.2020
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

"Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı bölgesinden Harem-i Şerif korumalarından 1 kişi ile 5 Filistinli kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların Ayet Ebu Nab, Ayet Matuk, Şifa Ebu Galiye, Meram en-Netşe ve Meyar en-Netşe adındaki 5 Filistinli kadın olduğunu belirtti.

Yetkili gözaltına alınanlar arasında Harem-i Şerif'in korumalarından Abdulkerim el-Kaud'un da bulunduğunu kaydetti.

Gözaltılara ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

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