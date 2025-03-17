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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı.

Hamdi Yıldız  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin Medya Merkezi'ne göre, Filistinli kadın gazeteci Abdullatif, İsrail polisi tarafından Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda gözaltına alındı.

Abdullatif'in yarın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail yönetimi Latife Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti.

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