İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı.
İstanbul
Filistin Medya Merkezi'ne göre, Filistinli kadın gazeteci Abdullatif, İsrail polisi tarafından Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda gözaltına alındı.
Abdullatif'in yarın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.
Bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail yönetimi Latife Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.