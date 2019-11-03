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Dünya

İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yarattı.

Mustafa Deveci   | 03.11.2019
İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurmuş

Quds

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yarattı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan görüntüde, İsrailli polislerin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli bir genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra bir İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor.

Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken, İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.

Haber, yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

İsrail polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce Batı Şeria'da yaşandığı, sebepsiz yere Filistinli gence arkasından ateş açan sınır polisinin görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüntüyü kaydeden polislerin de başka birimlere aktarıldığı, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

İsrail sınır polisi tarafından plastik mermiyle vurulan Filistinli gencin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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