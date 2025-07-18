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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in "Gazze halkının gönderileceği ülkeleri ikna etmek" için ABD'den destek istediği öne sürüldü

İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD Direktörü David Barnea'nın, yüz binlerce Gazzelinin gönderilmesi için ABD'nin ülkeleri ikna etmesini istediği ileri sürüldü.

Şerife Çetin  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
İsrail'in "Gazze halkının gönderileceği ülkeleri ikna etmek" için ABD'den destek istediği öne sürüldü

Washington

Axios haber sitesine göre, Barnea, bu hafta Washington'da temaslar yürüttü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

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Barnea, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Mossad Direktörü'nün, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edildi.

Witkoff kesin bir taahhütte bulunmazken, Barnea ise ABD'ye söz konusu ülkelere "cazip olanaklar" sunabileceği önerisini getirdi.


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