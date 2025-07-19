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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Roma'da tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndürüldü

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze için söndürüldü.

Barış Seçkin  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Roma'da tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndürüldü Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Roma Belediyesi Meclisi'nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda, "Roma sessiz kalmayacak" çağrısıyla, Gazze'de ateşkes olması için tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları dün yerel saatle 22.00 ile 23.00 saatleri arasında 1 saatliğine söndürüldü.

Çeşmenin arkasındaki tarihi Poli Sarayı'nın ön cephesine de "Gazze'de savaşı durduralım" yazısı yansıtıldı.

Gazze için sembolik de olsa bir çağrı yapan bu girişim dolayısıyla Filistin destekçisi bir grup da ellerindeki Filistin bayraklarıyla çeşmenin önüne gelerek, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i protesto etti.

Grup, Roma Belediyesi'nin girişiminde yer alan "Gazze'de savaşı durduralım" yazısına tepkilerini, "Gazze'deki bir savaş değil, bir soykırım" yazılı bir döviz açarak gösterdi.

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Bazı grup üyeleri de "Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarının daha kötüsünü, şimdi İsrail'in Filistinlilere yaptığı" yönünde slogan atarken, bu duruma sessiz kaldıkları gerekçesiyle ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni suç ortağı olmakla suçladı.

Grup bir süre "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Nehirden denize özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Trevi Çeşmesi'nde bu etkinlik ve eylem, tarihi yapıyı görmeye gelenlerin de ilgisini çekti. Bazı ziyaretçilerin, Filistin destekçisi grubun attığı sloganlara destek verdiği görüldü.

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