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Dünya

İsrail polisi fanatik Yahudileri protesto için toplanmak isteyen Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Esat Fırat   | 19.06.2021
İsrail polisi fanatik Yahudileri protesto için toplanmak isteyen Filistinlilere saldırdı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Kudüs

İsrail polisi Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da Ölü Deniz’e (Lut Gölü) giden yolun kenarındaki duvarlara Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli yazılar yazması protesto edildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan göstericiler, sloganlar eşliğinde gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı.

Çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti. 

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