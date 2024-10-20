Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,652.10
BTC/USDT
68,420.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amer Fouad Fouad Solyman, Mehmet Nuri Uçar  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

BEYRUT

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, her üç saldırıda da yaralananların olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi
Ağrı Dağı karla kaplandı
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon destek
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 165'i çocuk 759 kişi İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu

İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Fas'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Fas'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi
ABD istihbaratının İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını sızdırdığı tartışması sürüyor

ABD istihbaratının İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını sızdırdığı tartışması sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet