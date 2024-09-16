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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Stephanie Rady, Muhammed Emin Canik  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Beyrut

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesini bombaladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi, İsrail ordusunun Hula'ya yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Vadi Hasan ve Şeyheyn beldelerini de hedef aldı.

İsrail ordusu da Hula'yı vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, sınıra yakın yerleşim yerlerine Lübnan'dan çok sayıda roket atıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bir kısmına müdahale edildiği, diğer bir kısmının da açık araziye düştüğü ve herhangi bir kayba yol açmadığı belirtildi.

Roketlerin hedef aldığı yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının da Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesindeki Hizbullah'a ait yapıları bombaladığı aktarıldı.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki Metulla beldesinin roketlerle, Berket Rişa'daki askeri mevkilerin de topçu atışlarıyla vurulduğu duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor.

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