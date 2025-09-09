İsrail'in Hamas'ın üst düzey isimlerine düzenlediği suikasta dünyadan tepkiler
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından birçok ülke ve liderden tepkiler geldi.
Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gerekçesi ne olursa olsun İsrail'in Katar'a bugünkü saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
- İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi
- Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve Katar Devleti'nin yanında
Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ülkesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Bölgede savaş herhangi bir şekilde yayılmamalı." görüşünü paylaştı.
İrlanda
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından "derin endişe" duyduğunu bildirdi.
Bu saldırının, kırılgan bir bölgenin daha da istikrarsızlaşması riski taşıdığını ve Gazze'de ateşkesi güvence altına almayı daha da zorlaştırdığını vurgulayan Martin, şu ifadelere yer verdi:
"Bu, etkisi olan herkesin tırmanışı önlemek ve derhal ateşkes ile kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için elindeki tüm imkanları en üst düzeyde kullanması gereken bir zamandır. Bu, bugün gördüğümüz gibi kaba askeri güç kullanımını değil, dikkatli ve ayrıntılı diplomasiyi gerektirecektir. Böylesi bir eylem, bizi sadece ateşkesten ve kalıcı barıştan daha da uzaklaştırır."
Norveç
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Bu, uluslararası hukukun çok ciddi bir ihlalidir." dedi.
Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna konuşan Eide, İsrail'in Gazze'de barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışan bir ülkede saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
İngiltere
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginliğe yol açabilecek İsrail'in Doha'ya yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.
Başbakan Starmer, "Öncelikli olarak acil ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze'ye yardımlar büyük ölçüde artırılmalı. Uzun süreli barış için tek çözüm budur." değerlendirmesinde bulundu.
Slovenya
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.
Açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanması için kilit arabulucu olan Katar ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
İspanya
İspanya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle kınadı.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in Katar topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyor. Bu saldırı, Katar'ın toprak egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İspanya, bölgesel istikrarın korunması için itidal ve uluslararası hukuka saygı, şiddetin derhal sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yineliyor. İspanya, Orta Doğu'da istikrara olan bağlılığını yineliyor ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek."
Belçika
Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'in saldırısı hakkında "İsrail'in Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınıyorum." ifadesini kullandı.
Gazze'deki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını ve tarafların ateşkes müzakereleri için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Prevot, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze'de ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımın sivillere engelsiz şekilde ulaştırılmasını talep ettiğini belirtti.
Prevot, Belçika'nın Doha Büyükelçiliğinin Katar'daki vatandaşları bilgilendirdiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ifade ederek, herhangi bir Belçikalının saldırıda yaralanmadığını aktardı.
İsviçre
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha'yı hedef almasına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Bu saldırı, Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık ve kabul edilemez bir ihlal. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Diyalog çağrısı yapılan paylaşımda, Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümünün olmadığına vurgu yapıldı.
Almanya
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in Doha'daki saldırısının sadece Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmekle kalmadığı belirten Alman Bakan, "Aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması için hepimizin gösterdiği çabaları da tehlikeye atıyor. Bu darbe kabul edilmez." ifadelerini kullandı.
Aralarında Alman vatandaşlarının da yer aldığı Hamas'ın elinde bulunan esirlerin hayatları ve güvenlikleri konusunda büyük endişe duyduğunu aktaran Wadephul, bunu İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede dile getirdiğini aktardı.
Wadephul, Katar'ın ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda önemli rol oynadığını vurgulayarak, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye dayanışması ve çabaları için teşekkür ettiğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul acil olarak ateşkesin sağlanması ve rehinelerin ailelerine kavuşabilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.
İtalya
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani,
Roma'da bir etkinliğe gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "İtalya, bir ateşkes anlaşmasına ulaşılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyor. ABD önerisini destekliyoruz ve gerilimi tırmandırıcı her türlü eylem, ateşkes ihtimalini uzaklaştırma riski taşıyor." dedi.
Tajani ayrıca İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bu ay, diğer ülkelerle birlikte BM'de, İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm hedefini işaret eden belgeyi imzalayacağız. Filistin Devleti'nden yanayız. Eğer yeniden inşa için bir BM misyonu olursa İtalyan askerlerini göndermeye de hazır olduğumuzu söyledik. Ancak ortada henüz var olmayan bir şeyi hemen tanımak hiçbir sonuç doğurmaz. Buna karşılık Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen şiddet yanlısı yerleşimcilere daha sert yaptırımlar uygulanmasından yanayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Tajani, ayrıca sabah saatlerinde Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'nun dron saldırısının hedefi olmasıyla ilgili olarak, "Teyit edilirse şayet bu, Tunus egemenliğine bir saldırı olur." yorumunu yaptı.
Tajani, Küresel Sumud Filosu'nda 4 İtalyan parlamenterin de yer alacak olmasından ötürü ilerleyen günlerde İsrailli mevkidaşını arayacağını söyledi.
Bu arada, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırısını kınamaya çağırdı.
Irak
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.
Saldırının Katar'ın güvenliğine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.
Bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilime ve tırmanışa sürüklediği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "bu tür saldırgan uygulamalara karşı sorumluluk üstlenme ve gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.
Kazakistan
Kazakistan Cumhurbaşkanlığının resmi Telegram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail yönetimi tarafından Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen askeri eylemi kınıyor. Bunu motive eden nedenler ne olursa olsun, Katar devletinin egemenlik haklarını açıkça ihlal ettiği ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu için kabul edilemez." denildi.
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan halkı, hükümeti ve şahsım adına, İsrail güçlerinin Doha'da bir yerleşim bölgesini hedef alarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan hukuksuz ve vahşi saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
İsrail'in saldırısını, "Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan tehlikeli kışkırtma" olarak tanımlayan Şerif, Pakistan'ın Katar ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.
Suriye
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.
Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan ve masum sivilleri korkutmakla birlikte halkın güvenliğini ve emniyetini tehdit eden İsrail saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Saldırının uluslararası hukukun ve kardeş Katar devletinin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsabilecek tehlikeli bir tırmanıştır. Aynı zamanda İsrail işgalinin uluslararası kanunları ve teamülleri tekrar tekrar hiçe saydığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'nin, Katar devletiyle liderlik, hükümet ve halk düzeyinde tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, uluslararası topluma, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu tür saldırgan uygulamalara karşı net ve kararlı bir tutum alma çağrısı yapıldı.
Ürdün
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini baltalayacak her türlü eylemi reddettiklerini belirtti.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Kral 2. Abdullah, Katar'ın başkentine düzenlenen İsrail'in "korkakça" saldırısını kınadı ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.
Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün Katar ile dayanışma içinde olduğunu teyit etti ve bu ihlallere karşı uluslararası desteğin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de uluslararası topluma "İsrail’i durdurma ve saldırganlığını dizginleme" çağrısı yaptı.
Safedi, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Kardeş Katar devletine yönelik korkakça İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail’in Katar’ı hedef almasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Safedi, bunun Katar halkı ve ülkede yaşayanların güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.
Bunun "bölgenin istikrarını baltalayan İsrail'in vahşi saldırganlığının bir uzantısı" olduğunu kaydeden Safedi, "Güvenliğimiz birdir. Katar'daki kardeşlerimizin yanındayız ve bu saldırıya karşı atacakları her türlü adımı, güvenliklerini, istikrarlarını ve egemenliklerini korumaya yönelik çabalarını koşulsuz destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırısını kınadı ve Katar'ın kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı tüm önlemleri desteklediklerini vurguladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformunda yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın egemenliğini hedef alan İsrail saldırısını en sert şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Katar'a tam destek vurgusu yapılırken, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail’in saldırısını en sert şekilde kınayarak bunun uluslararası hukuku ve Katar’ın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.
BAE’nin Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu belirten Al Nahyan, uluslararası toplumu İsrail’in saldırganlığını durdurmaya çağırdı.
Fas
Fas, İsrail’in Doha’da Hamas müzakere heyetine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınayarak, Katar'ın egemenliğinin ihlalini güçlü şekilde reddetti.
Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, kardeş Katar'ın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarıyla sakinlerinin huzurunu hedef alan her türlü girişime karşı tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, ülkenin güvenliğini tehdit eden tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi.
Cezayir
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef almasının dünyaya "işgalin barışa yönelmediğini ve pervasızlığı ile kibrinde bir sınır tanımadığını" kanıtladığı ifade edildi.
Mısır
Mısır Cumhurbaşkanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.
Lübnan
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yaptığı açıklamada, "İsrail’in saldırısı, tıpkı bölgedeki tüm halklar gibi Katar'daki masum sivillerin de hayatını hiçe saymaktır." ifadesini kullandı.
İran
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin, Katar'a yönelik askeri saldırısındaki ve Filistinli liderlere yönelik suikast girişimindeki suçunu şiddetle kınıyor ve bu saldırı sırasında bir grup Filistinli ve Katarlı vatandaşın şehit olmasından dolayı başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in saldırısının Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerini ve uluslararası hukukun temel kurallarını açıkça ihlal ettiği vurgulanarak, bölgedeki saldırganlığını tüm bölgeye genişleten İsrail'in bölge ve dünya barış ve istikrarına benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturduğu belirtildi.
Saldırının "terör saldırısı" olarak nitelendirildiği açıklamada, başta ABD olmak üzere İsrail'i destekleyen ülkelerin bu suçların sorumlusu olduğu belirtilerek, İran'ın Katar hükümeti ve halkıyla İsrail'in "vahşi saldırganlığına" karşı dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
Ermenistan
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Doha'daki yerleşim bölgelerinin hedef alınmasından "derin endişe" duyulduğu vurgulanarak, bölgesel güvenlik durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulunuldu.
Özbekistan
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin, "Özbekistan İsrail'in Doha'daki bir yerleşim alanına yönelik saldırısını kınıyor ve bunun Katar Devleti'nin egemenliğine bir ihlal, sınırlarının dokunulmazlığına ve güvenliğine bir saldırı olduğunu değerlendiriyor." ifadesine yer verildi.
Bu saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Nizamı ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerine ciddi bir saygısızlık teşkil ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Özbekistan, uluslararası ilişkilerde her türlü güç kullanımına ve Orta Doğu'daki karmaşık durumu daha da kötüleştirecek adımlara kararlılıkla karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı
Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları hakkında yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğine işaret eden Guterres, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerde çok olumlu rol oynadığına dikkati çekti.
Guterres, "Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri, tüm tarafların kalıcı ateşkes sağlamaya odaklanması gerektiğini kaydetti.
AB: İsrail'in Doha'daki Hamas liderlerine yönelik hava saldırısı uluslararası hukuku ihlal ediyor
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Sözcü El Anouni'nin, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkındaki ifadelerine yer verildi.
El Anouni, İsrail'in saldırısının, uluslararası hukuku ve Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, bölgede şiddetin daha da tırmanması riskini doğurduğunu vurguladı.
AB'nin "stratejik ortağı" Katar ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten El Anouni, "Gazze'deki savaşın tırmanması önlenmelidir. Bu, hiç kimsenin çıkarına değildir. Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
BM Raportörü Saul, İsral'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırısını kınadı
Saul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
BM Raportörü Saul, "İsrail'in Katar topraklarına yönelik askeri saldırısını kınıyorum. Bu saldırı, uluslararası hukuk uyarınca güç kullanımına ilişkin temel yasağı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.
Papa, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını "çok ciddi" olarak değerlendirdi
Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık ikametinden çıkışında gazetecilere konuşan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Şu anda gerçekten ciddi haberler var, İsrail'in Katar'daki bazı Hamas liderlerine saldırısı. Bütün bu durum çok ciddi. İşlerin nereye gittiğini bilmiyoruz, dua etmeliyiz." dedi.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yayımladığı son tahliye emrinin ardından buradaki Katolik cemaatini de aradığını aktaran Papa, "(Gazze'deki) Rahibi aradım ama haber alamadım. İyiydiler. Bu yeni tahliye emrinden sonra emin değilim. Barış için çalışma konusunda ısrar etmeli, bunu sürdürmeliyiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.