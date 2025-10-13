Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı Ekim 2023'ten bu yana 255'e çıktı

Filistinli gazetecinin İsrail destekli çetelerce öldürülmesinin ardından Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 255'e yükseldi.

13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı Ekim 2023'ten bu yana 255'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'nin dün İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çetelerce öldürüldüğü hatırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Caferavi'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 255'e yükseldiği aktarıldı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması, öldürülmesi ve suikaste uğraması şiddetle kınanan açıklamada, uluslararası basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazetecilere yönelik işlenen sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan İsrail'in ve silahlandırdığı çetelerin yanı sıra ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in ve desteklediği çetelerin işlediği suçlarını kınama ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarına koruma sağlanması, onların hedef almasının durdurulması talep edildi.

Sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci, dün, İsrail'in desteklediği çeteler tarafından öldürülmüştü.

ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.

