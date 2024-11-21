İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 47 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Beyrut
Baalbek-Hermel Valisi Beşir Hıdır, X platformundan yaptığı açıklamada, Baalbek bölgesinde "çok şiddetli bir gün" yaşadığını vurguladı.
İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Beyt Şama, Yuneyn, Seferi, Felavi, Ameşki, Nebha, Nebi Şit, Hur Tala, Bevadi, Vadi Um Ali, Huş Rafika ve Birital bölgelerini bombaladığını kaydeden Hıdır, saldırılarda 47 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını aktardı.
Hıdır, kayıpları bulmak için halen enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Baalbek-Hermel Valisi, hangi bölgede kaç kişinin öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail ordusunun Baalbek'teki 5 bölgeye düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğünü açıkladı.
Bakanlık, İsrail'in hava saldırılarında Makne'de 6, Felavi'de 4, Ameşki'de 2, Nebha'da 8 ve Birital'de de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Şatiye beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Sur'a bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sur'a bağlı Ensariye beldesinin hedef alındığı saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binaya düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde bir binayı vurdu.
Binanın yıkıldığı saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 583'e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 121 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 583'e, yaralı sayısının da 15 bin 244'e yükseldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.