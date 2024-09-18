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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'de 2 evi bombalaması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde iki eve düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail ordusunun Gazze'de 2 evi bombalaması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Jehad Alshraf/AA

Gazze

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bulunan ez-Zuhur Mahallesinde "el-Kadi" ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısının ardından sivil savunma ekiplerinin evden 2 Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı aktarıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise "en-Neccar" ailesine ait ev İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Evden yerinden edilen "Huveyc" ailesinden 6 Filistinlinin cesedinin sivil savunma ekiplerince çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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