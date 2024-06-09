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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı, 7 Ekim'deki başarısızlığından ötürü istifa etti

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için istifa ettiği belirtildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı, 7 Ekim'deki başarısızlığından ötürü istifa etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti.

Habere göre, Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

Bu, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili yaşanan ilk istifa değil. Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da istifa etmişti.

7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

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