İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.
İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Saldırı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrinden" kısa bir süre sonra yapıldı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyi için yayımladığı "tahliye emirlerini" genişletti
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme uyarısı yaptı.
Adraee, bunun "saldırıdan önceki son uyarı" olduğunu ifade etti.
Sivillerin bulunduğu yerlerden füze atıldığını iddia eden Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki "barınma merkezlerine" gitme çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ı gözaltına aldı
Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.
Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.
Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.