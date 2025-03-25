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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik, Zein Khalil, Jomaa Younis, Faruk Hanedar  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrinden" kısa bir süre sonra yapıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyi için yayımladığı "tahliye emirlerini" genişletti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme uyarısı yaptı.

Adraee, bunun "saldırıdan önceki son uyarı" olduğunu ifade etti.

Sivillerin bulunduğu yerlerden füze atıldığını iddia eden Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki "barınma merkezlerine" gitme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ı gözaltına aldı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.

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