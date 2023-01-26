İsrail ordusunun Cenin'de 9 Filistinliyi öldürmesi üzerine Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine 3 günlük yas ilan etti.
Ramallah
Filistin resmi televizyonun haberine göre, Abbas'ın Cenin'de yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan etmesinin ardından Filistin'de bayraklar yarıya indirildi.
Filistin yönetimi de İsrail ordusunun Cenin baskını üzerine olağanüstü toplandı.
Hamas: İsrail'e cevap gecikmeyecek
Cenin'de 9 Filistinlinin öldürüldüğü baskına Hamas'tan sert tepki geldi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Cenin kampında yaptığı katliamın bedelinin ödetileceğini" ifade etti.
"Hamas'ın İsrail'e cevabı gecikmeyecek." ifadesini kullanan Aruri, Filistinli gruplara, işgal altındaki tüm bölgelerde direniş çağrısı yaptı.
Ne olmuştu?
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na bugün düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı baskında 4'ü ağır 20 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.
İsrail askerlerinin yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateşlerde 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.