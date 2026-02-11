Dolar
43.63
Euro
51.90
Altın
5,033.94
ETH/USDT
2,013.30
BTC/USDT
68,676.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu kaydederek, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var." dedi.

Hakan Çopur  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi

Washington

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren ABD Başkanı Trump, İsrail politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede önemli adımlar attıklarını ve yapmaları gereken çok şey olduğunu anlatan Trump, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin soruya, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu açıklaması, İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik yeni adımlar atılmasının önünü açan kararlarının ardından geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise gün içinde Beyaz Saray’da yapılacak görüşmede konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, geçen aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede, "Batı Şeria'da tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yapmış ve bölgenin ilhak edilmesine ABD'nin karşı olduğunu yinelemişti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Gazze'de ateşkes sürecinin işleyebilmesi için Müslüman ülkelere "Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceği" yönünde teminat verdiğini dile getirmişti.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi

Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde bölgeye ikinci uçak gemisini göndermeyi düşünüyor

Azerbaycan ve ABD, stratejik ortaklık şartı imzaladı

ABD’de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein dosyasına ilişkin yeni detayları ortaya koyuyor

ABD’de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein dosyasına ilişkin yeni detayları ortaya koyuyor
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki ev yıkımında 4 Filistinli yaralandı

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki ev yıkımında 4 Filistinli yaralandı
İsrail işgali, Batı Şeria'da giderek derinleşen eğitim krizine yol açıyor

İsrail işgali, Batı Şeria'da giderek derinleşen eğitim krizine yol açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet