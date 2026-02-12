Dolar
Dünya

İsrail ordusunda "sanal bahis" skandalı

İsrail askerlerinin, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri sanal bahis sitelerinde para kazanmak için kullandığı ortaya çıktı.

Ekrem Biçeroğlu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İsrail ordusunda "sanal bahis" skandalı

İstanbul

İsrail yerel basınında yer alan haberlerde, orduya ait bilgileri kullanan birkaç yedek asker ile bir sivil hakkında güvenlik suçları kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianameye göre iki kişi, yedek askerin görevi gereği maruz kaldığı iç IDF bilgilerini kullanarak sanal bahis sitesinde askeri operasyonlar üzerine bahis oynadı.

Bazı yedek askerler hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede "devlet güvenliğine zarar verme kastı" gibi suçlamalara yer verilmediği belirtilirken, Savcılık Ofisi Siber Suçlar Birimi’nin talebi üzerine Tel Aviv Bölge Mahkemesinin iddianamenin kamuoyuna açıklanmasına onay verdiği belirtildi.

Daha önce basında yer alan haberlerde İsrail güvenlik kuruluşlarına ait İran’a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin bahis sitesinde kullanılmış olabileceğinden şüphelenildiği ortaya çıkmıştı.

