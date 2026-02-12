Dolar
43.65
Euro
51.96
Altın
5,059.32
ETH/USDT
1,980.90
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,103.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sınırı ihlal ederek geçici kontrol noktası kurdu

İsrail ordusu, sınır ihlalinde bulunduğu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, geçici bir kontrol noktası kurdu.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sınırı ihlal ederek geçici kontrol noktası kurdu

Şam

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzeyindeki El Kasarat yolunda ilerleyerek bölgede geçici kontrol noktası oluşturdu. İsrail güçleri, burada yoldan geçenleri, arayıp kimliklerini kontrol ederek, yol çevresinde tarama faaliyetleri yürüttü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sınırı ihlal ederek geçici kontrol noktası kurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sınırı ihlal ederek geçici kontrol noktası kurdu

İsrail ordusunda "sanal bahis" skandalı

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi
Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı

Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet