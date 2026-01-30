Dolar
43.50
Euro
51.76
Altın
5,036.15
ETH/USDT
2,739.50
BTC/USDT
83,526.00
BIST 100
13,852.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı 1 Şubat'ta kısmi olarak, yalnızca "sınırlı sayıda" yayanın çift yönlü geçişine açacağını duyurdu.

Burak Dağ  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak

Kudüs

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT), Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek noktası Refah Sınır Kapısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi.

Mısır ve bölgedeki Avrupa Birliği misyonu ile koordinasyon halinde yürütülecek sürecin, Ocak 2025'te uygulanan mekanizmayla benzerlik taşıdığı da ifade edildi.

Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin ise "güvenlik kontrolünden" sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık yaşandığını yazmıştı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: 2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençlerimiz belediye meclislerinden TBMM'ye kadar siyasi karar sürecinin içinde olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Bakan Kurum: Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak

İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak

İsrail Batı Şeria'da zeytin ağaçlarıyla birlikte Filistinlilerin kültürel hafızasını da yok ediyor

Güney Afrika, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı'nı istenmeyen kişi ilan etti

İsrailli askeri muhabirlere göre "Hamas güçleniyor" söylemi Gazze’ye yeniden saldırıların zeminini hazırlıyor

İsrailli askeri muhabirlere göre "Hamas güçleniyor" söylemi Gazze’ye yeniden saldırıların zeminini hazırlıyor
ABD'nin jeopolitik öncelikleri: İran sadece İran'dan ibaret değil

ABD'nin jeopolitik öncelikleri: İran sadece İran'dan ibaret değil

Suriye: İsrail'le güvenlik görüşmeleri, haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez

Suriye: İsrail'le güvenlik görüşmeleri, haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet